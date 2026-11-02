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Maharajganj News: अवैध बस संचालन और ओवरलोडिंग की शिकायत पर सोनौली पहुंची एआरटीओ टीम

Mon, 02 Nov 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:34 AM IST
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Vehicles parked in parking areas and along the main road were inspected; the drivers of several buses and trucks were found to be absent.
सोनौली। सोनौली कस्बे में अवैध बस संचालन और ओवरलोड वाहनों की शिकायत पर रविवार दोपहर एआरटीओ मनोज कुमार सिंह और सीओ नौतनवा बसंत कुमार सिंह के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया। टीम ने कस्बे की पार्किंग और मुख्य सड़क पर खड़े बसों व मालवाहक वाहनों की जांच की।
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इस दौरान कई बसों और ट्रकों के चालक मौके से नदारद मिले। चालक अपने वाहन पार्किंग और सड़क पर खड़े कर गायब थे। ऐसे में संबंधित वाहनों की जांच नहीं हो सकी। वहीं, जिन वाहनों की जांच की गई, उनमें कोई कमी नहीं मिली। इसके चलते मौके पर किसी वाहन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।
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सीओ नौतनवा बसंत कुमार सिंह ने बताया कि एआरटीओ और पुलिस की संयुक्त जांच में जिन वाहनों की पड़ताल की गई, वे सही पाए गए। जिन वाहनों के चालक मौके पर नहीं मिले, उन्हें चिह्नित कर लिया गया है। आगे आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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