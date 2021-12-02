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Maharajganj News: टायर फटने से पलटी सब्जी लदी पिकअप, दो लोग घायल

Mon, 05 Oct 2026 12:50 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:50 AM IST
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Vegetable-laden pickup overturns after tyre burst; two injured.
गोरखपुर से सब्जी लेकर बिहार प्रांत के लौरिया जा रही थी पिकअप
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रामकोला। गोरखपुर से बिहार के लौरिया जा रही एक सब्जी लदी पिकअप रविवार सुबह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मेहंदीगंज के पास वाहन का पिछला टायर अचानक फटने से वह अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे में पिकअप में सवार चालक समेत तीन लोगों में से दो व्यक्ति घायल हो गए।
घायल हुए लोगों की पहचान विपिन और रंजन प्रसाद के रूप में हुई है, दोनों बिहार के लौरिया के निवासी हैं। वे चालक के साथ पिकअप में सवार थे। घायलों ने बताया कि वे प्रतिदिन की तरह गोरखपुर से सब्जी लेकर जा रहे थे। उनकी मंजिल बिहार के लौरिया थी। उनकी पिकअप जब मेहंदीगंज के पास पहुंची, तभी अचानक पीछे का एक टायर फट गया। टायर फटने के कारण चालक वाहन पर अपना नियंत्रण नहीं रख सका। अनियंत्रित पिकअप तेजी से सड़क पर पलट गई।
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हादसे के बाद घटनास्थल पर तत्काल अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पिकअप में लदी सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। दुर्घटना होते ही आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना देर किए वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने में मदद की। ग्रामीणों ने मिलकर पलटी हुई पिकअप को सीधा भी कराया। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए रामकोला सीएचसी अस्पताल ले जाया गया। ग्रामीणों की तत्परता से घायलों को समय पर सहायता मिल सकी।
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