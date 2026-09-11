Maharajganj News: नोटिस के बाद भी खुल जाता है बिना मान्यता स्कूल

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क्षेत्र के सिकड़ा मंदिर चौराहा स्थित ग्रामसभा झांंगपार में एक स्कूल कई वर्षों से गोदाम में संचालित किया जा रहा है। स्कूल में हाईस्कूल स्तर तक की पढ़ाई कराए जाने की बात सामने आ रही है। खास बात यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी धानी की ओर से इस स्कूल को कई बार नोटिस जारी कर बंद कराया जा चुका है। इसके बावजूद एक-दो दिन बंद रहने के बाद स्कूल फिर से संचालित होने लगता है।स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना मान्यता और मानक पूरे किए स्कूल का संचालन बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला है। बार-बार कार्रवाई के बाद भी स्कूल के दोबारा खुलने से शिक्षा विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी धानी अगनित कुमार ने बताया कि बिना मान्यता और निर्धारित मानक पूरे किए किसी भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकता। गोदाम में संचालित उक्त स्कूल को कई बार बंद कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि बीते अप्रैल माह में जांच के दौरान उक्त स्कूल समेत अन्य विद्यालयों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। बिना मान्यता और मानक पूरे नहीं होने के कारण इन स्कूलों को बंद कराया गया था। इसकी जांच रिपोर्ट कार्रवाई के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेज दी गई है।