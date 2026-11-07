महराजगंज: अमावस्या पर दो माह के मासूम की बलि देने की थी साजिश, दिल्ली से पुलिस ने सकुशल बरामद किया

सोते समय घर से गायब हुआ था मासूम

तीन नवंबर की रात ग्राम राजाबारी टोला रमजीता निवासी गोविंद अपनी पत्नी और दो माह के बेटे विक्की के साथ घर में सो रहे थे। रात करीब दो से चार बजे के बीच अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा और मासूम को उठाकर ले गया। सुबह बच्चे के गायब होने की जानकारी हुई तो परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी।