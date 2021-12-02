Maharajganj News: परतावल बाजार में लगा जाम घंटों तक फंसी रही एंबुलेंस

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर बाद बाजार में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसी दौरान सड़क पर वाहनों की संख्या बढ़ने से यातायात धीमा हो गया। कुछ ही देर में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया। कप्तानगंज मार्ग के साथ आसपास की गलियों में भी वाहनों की कतार लग गई। जाम में फंसे लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। जाम में एक एंबुलेंस करीब घंटों जाम में फंसी रही। एंबुलेंस शाम चार बजे के बाद निकल सकी। परतावल निवासी दीपक ने बताया कि साप्ताहिक बाजार के दिन सड़क पर वाहनों का दबाव काफी बढ़ जाता है लेकिन यातायात को नियंत्रित करने के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की जाती है। हरेंद्र ने कहा कि सड़क किनारे बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े होने और दुकानों के बाहर सामान फैलाए जाने से सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है। इससे जाम की समस्या और गंभीर हो जाती है। वहीं अनिरुद्ध ने कहा कि जाम के दौरान एंबुलेंस का फंसना बेहद चिंताजनक है। आपात स्थिति में यदि मरीज को समय से अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सके तो उसकी जान पर भी बन सकती है।यातायात निरीक्षक अरूणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि त्योहार के कारण परतावल में जाम की सूचना मिली थी। यातायात पुलिसकर्मी भेज कर जाम की समस्या का समाधान कराया गया।