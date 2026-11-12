Maharajganj News: शहर के पांच वार्डों में 50 लाख रुपये से शौचालय निर्माण शुरू

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ये सार्वजनिक शौचालय साहूजी महाराज नगर, वीर अब्दुल हमीद नगर, अमरुतिया, महुअवा और मंगलपुर वार्ड में बनाए जा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन ने निर्माण प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही सभी पांचों स्थानों पर भूमि का चयन कर लिया था। प्रत्येक शौचालय के निर्माण पर 10 लाख रुपये से अधिक की धनराशि खर्च होगी। इस प्रकार, पांचों शौचालयों के निर्माण पर कुल 50 लाख रुपये से अधिक का व्यय होगा। यह धनराशि 15वें वित्त आयोग से उपलब्ध कराई गई है।लोगों को मिलेगी बड़ी राहतशहर के कई वार्डों में सार्वजनिक शौचालयों की कमी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को इस असुविधा के कारण दिक्कत होती है। बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने वाले लोगों को शौचालय की सुविधा के लिए भटकना पड़ता है। नए शौचालयों का निर्माण पूरा होने से इन सभी वर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।