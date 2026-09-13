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Maharajganj News: बाइकों की भिड़ंत में महिला समेत तीन घायल, एक गंभीर

Sun, 13 Sep 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 02:46 AM IST
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Three injured, including a woman, in collision between two bikes; one critical.
निचलौल-सिसवा मार्ग पर बनकटवा में बालाजी अस्पताल के पास हुआ हादसा
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निचलौल। निचलौल-सिसवा मार्ग पर ग्रामसभा बनकटवा स्थित एक अस्पताल के पास शनिवार को दो बाइकों की आमने-सामने से टक्कर हो गई। हादसे में महिला समेत तीन लोग घायल हो गए। राहगीरों ने एंबुलेंस से घायलों को सीएचसी निचलौल पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद एक महिला को जिला अस्पताल रेफर कर दिया जबकि दो अन्य उपचार जारी है।
जानकारी के अनुसार कोठीभार थाना क्षेत्र की रमपुरवा गांव निवासी सुनीता देवी (32) पत्नी विनय कुमार शनिवार को घर के एक सदस्य के साथ बाइक से निचलौल जा रही थीं। इसी दौरान निचलौल से पहले बनकटवा गांव में बालाजी अस्पताल के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी बाइक की टक्कर हो गई।
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हादसे में सुनीता देवी के अलावा निचलौल थाना क्षेत्र के गेड़हवा गांव निवासी शाहजहां (35) पत्नी तबरेज और मंजिरुन (55) पत्नी शमशाद घायल हो गईं। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। राहगीरों ने घायलों को एंबुलेंस की सहायता से सीएचसी निचलौल पहुंचाया। इमरजेंसी में तैनात डॉ. सौरभ साहनी ने बताया कि सुनीता देवी की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया जबकि शाहजहां और मंजिरुन का उपचार सीएचसी में चल रहा है।
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बताया जा रहा है कि दुर्घटना के समय दोनों बाइकों के चालक हेलमेट नहीं लगाया था। हालांकि हादसे में दोनों बाइक चालक सुरक्षित बच गए। थाना प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र राय ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिली है। तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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