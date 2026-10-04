फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Three injured in bike and cycle collision, referred

Maharajganj News: बाइक व साइकिल की टक्कर में तीन घायल, रेफर

Sun, 04 Oct 2026 02:15 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:15 AM IST
विज्ञापन
Three injured in bike and cycle collision, referred
निचलौल। निचलौल-सिसवा मार्ग पर शनिवार रात पेट्रोल पंप के पास बाइक और साइकिल की आमने-सामने टक्कर में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की मदद से घायलों को सीएचसी निचलौल पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, हर्रेडी निवासी अफरोज (20 वर्ष) और महाशय मोहल्ला निवासी विनोद (20 वर्ष) बाइक से निचलौल से सात पांच पुल की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान बनकट्टी निवासी संजीव चौहान (26 वर्ष) साइकिल से जा रहे थे। पेट्रोल पंप के पास बाइक और साइकिल की टक्कर हो गई। हादसे में तीनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। थानाध्यक्ष योगेंद्र कुमार राय ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पुलिस टीम सीएचसी निचलौल पहुंचकर जानकारी ली। परिजन घायलों का जिला अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed