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Maharajganj News: चकबंदी प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप, सीएम से शिकायत

Sun, 11 Oct 2026 02:29 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:29 AM IST
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There is a demand that the records of allotment of Chaks and Chak routes should be thoroughly investigated.
अड्डा बाजार। नौतनवा तहसील क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर विकास खंड के ग्राम सभा करैला अजगरहा में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर किसानों में नाराजगी है। शनिवार को गांव के रामरक्षा पटेल ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर निष्पक्ष जांच और चकबंदी प्रक्रिया को नियमानुसार पूरा कराने की मांग की है।
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आरोप है कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान जिम्मेदारों ने गड़बड़ी की है। किसानों की कृषि भूमि के चकों को इधर-उधर कर दिया गया है। चक मार्गों की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने चकबंदी के नाम पर वसूली किए जाने का भी आरोप लगाया है। मांग है कि चकों के आवंटन तथा चक मार्गों के अभिलेखों की गहनता से जांच की जाए और गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही चकबंदी की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से पूरी कराई जाए।
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