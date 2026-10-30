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Maharajganj News: सड़क पर से आवाजाही दुश्वार परेशान लोगों ने किया प्रदर्शन

Fri, 30 Oct 2026 02:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:24 AM IST
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The ward residents demanded that the situation be set right.
परतावल। नगर पंचायत परतावल के वार्ड-एक आंबेडकर नगर में जलभराव की समस्या से परेशान वार्डवासियों ने बृहस्पतिवार सुबह प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। उन्होंने व्यवस्था ठीक करने की मांग की।
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प्रदर्शन कर रहे वार्डवासियों ने बताया कि नाली का पानी लगातार सड़क पर बहने से रास्ते पर गंदगी जमा हो गई है। इससे पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और बाइक सवारों को उठानी पड़ रही है। फिसलन के कारण लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। सड़क पर गंदा पानी जमा रहने से मच्छरों के पनपने और बीमारियां फैलने का डर भी सता रहा है।
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वार्डवासियों का कहना है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए कई बार शिकायत की गई है लेकिन अब तक प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन से नाली की नियमित सफाई कराने, जलनिकासी की समुचित व्यवस्था करने और सड़क पर बह रहे गंदे पानी की समस्या दूर कराने की मांग की।
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