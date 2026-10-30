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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The villagers have demanded the repair of roads and a resolution to the issue of water drainage.

Maharajganj News: पिपरा बाजार में गंदगी का अंबार, सफाई व्यवस्था बेपटरी

Fri, 30 Oct 2026 02:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:18 AM IST
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The villagers have demanded the repair of roads and a resolution to the issue of water drainage.
चिउटहां। सिसवा ब्लॉक की पिपरा ग्राम सभा में सफाई व्यवस्था बदहाल है। बीरबल के घर से जटायु के घर होते हुए पोखरी तक जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। नालियां बजबजा रही हैं और गंदा पानी सड़क पर बह रहा है।
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इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। नालियों से निकल रहे कीड़ों के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत और जलनिकासी की समस्या दूर करने की मांग की है। इस संबंध में बीडीओ अर्जुन चौधरी ने बताया कि उन्हें समस्या की जानकारी नहीं थी। जल्द सफाई कराकर जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।
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