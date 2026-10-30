Maharajganj News: पिपरा बाजार में गंदगी का अंबार, सफाई व्यवस्था बेपटरी

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इससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी हो रही है। नालियों से निकल रहे कीड़ों के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने सड़क मरम्मत और जलनिकासी की समस्या दूर करने की मांग की है। इस संबंध में बीडीओ अर्जुन चौधरी ने बताया कि उन्हें समस्या की जानकारी नहीं थी। जल्द सफाई कराकर जलनिकासी की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी।

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चिउटहां। सिसवा ब्लॉक की पिपरा ग्राम सभा में सफाई व्यवस्था बदहाल है। बीरबल के घर से जटायु के घर होते हुए पोखरी तक जाने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। नालियां बजबजा रही हैं और गंदा पानी सड़क पर बह रहा है।