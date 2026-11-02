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Maharajganj News: बिरसा मुंडा की जयंती पर ग्रामीणों को उनके संघर्ष और आदर्शों से कराया परिचित

Mon, 02 Nov 2026 02:34 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:34 AM IST
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The SSB organized an awareness program in the border village of Gedhava.
निचलौल। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में 22वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की ओर से सीमावर्ती गांवों में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। इसमें ग्रामीणों को उनके संघर्ष और आदर्शों से परिचित कराया गया।
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वाहिनी के कमांडेंट शक्ति सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता निरीक्षक अरुण कुमार पांडेय ने की। कार्यक्रम में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन, संघर्ष और सामाजिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया। वक्ताओं ने जनजातीय समाज की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने और नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने पर जोर दिया। साथ ही समाज में एकता, आपसी सम्मान और सामाजिक समरसता की भावना मजबूत करने का संदेश दिया गया।
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