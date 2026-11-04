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Maharajganj News: भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने निकाली लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली

Wed, 04 Nov 2026 02:41 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:41 AM IST
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The rally began at Chhapwa Tiraha and concluded upon reaching the bypass.
नौतनवा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से मंगलवार की दोपहर कस्बे में लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली निकाली गई। रैली छपवा तिराहा से निकलकर नौतनवा चौराहा, घंटाघर, जयहिंद चौराहा, गांधी चौक, बनैलिया मंदिर चौराहा होते हुए बाईपास पहुंचकर समाप्त हुई।
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इस मौके पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री गुड्डू खान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और अपनी हार से विपक्षी नेता बौखला उठे हैं। विपक्षियों द्वारा निराशा और बौखलाहट में आकर अब झूठे नैरेटिव गढ़कर अफवाहें फैलाई जा रही हैं। प्रदेश मंत्री का जगह-जगह स्वागत किया गया।
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इस दौरान गजेंद्र विक्रम शाही, अजीम खान, नोमान खान, शाहनवाज खान, दिलीप जायसवाल, भानू कुमार, अनुज राय, ऋषभ श्रीवास्तव, मुकेश कुमार, खुर्शेद अलाम, जावेद आदि लोग मौजूद रहे।
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