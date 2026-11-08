Maharajganj News: बाइक और ट्रैक्टर-ट्राली की टक्कर में चालक घायल

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जानकारी के अनुसार, श्यामदेउरवा निवासी आकाश अपने भाई अमन के साथ खाली गैस सिलिंडर लेकर परतावल जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रैक्टर-ट्राली से बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आकाश बाइक की सीट समेत उछलकर ट्रैक्टर के पहिए के पास जा गिरा। वहीं, अमन सिलिंडर समेत सड़क किनारे गिर पड़ा।सूचना पर पहुंची पुलिस ने आकाश को सीएचसी परतावल पहुंचाया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।