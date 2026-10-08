फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   The girl had jumped into the river on October 6 in the Farenda area.

Maharajganj News: दूसरे दिन भी युवती का नहीं चला पता, नदी में तलाश जारी

Thu, 08 Oct 2026 02:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 02:10 AM IST
विज्ञापन
The girl had jumped into the river on October 6 in the Farenda area.
फरेंदा। रोहिन नदी के त्रिमोहानी पुल से मंगलवार को कूदी युवती का दूसरे दिन बुधवार को भी कोई पता नहीं चल सका। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से नदी में उसकी तलाश जारी है।
विज्ञापन

करीब 27 वर्षीय युवती के नदी में कूदने की घटना के बाद से पुलिस उसकी पहचान के प्रयास में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि युवती ऑटो से पुल पर उतरी और चप्पल उतारने के बाद नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से नदी में काफी देर तक खोजबीन की लेकिन युवती का सुराग नहीं मिला। युवती सलवार-सूट पहने हुई थी। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है।
विज्ञापन

पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही ऑटो चालक से भी जानकारी जुटा रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष फरेंदा राघवेंद्र सिंह ने बताया कि युवती की तलाश लगातार की जा रही है। पहचान के लिए भी प्रयास चल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed