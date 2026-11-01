Maharajganj News: 16 नवंबर से स्वगणना, एक दिसंबर से घर-घर जाकर की जाएगी जनगणना

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डीएम शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पत्रकारवार्ता में पत्रकारों से मुखातिब थे। डीएम ने जनगणना की तैयारियों, स्वगणना प्रक्रिया एवं जनपद में संचालित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए जनपदवासियों से सक्रिय सहभागिता की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिकाधिक नागरिक स्वगणना करें तथा यथासंभव सभी 40 प्रश्नों का सही उत्तर दर्ज करें। जनगणना में दी गई सूचनाएं पूरी तरह से गोपनीय रहेगी। इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य से नहीं किया जा सकेगा। साथ ही इन्हें न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। जनगणना संबंधी सूचनाएं आरटीआई के दायरे से भी बाहर हैं। ऐसे में सभी नागरिक निसंकोच होकर सही जानकारी उपलब्ध कराएं।जनपद में स्थायी एवं अस्थायी रूप से निवास करने वाले सभी व्यक्तियों की गणना की जाएगी। बेघर व्यक्तियों, हॉस्टल में रहने वाले लोगों तथा सशस्त्र बलों में कार्यरत व्यक्तियों की गणना भी सुनिश्चित की जाएगी। नेटवर्क शैडो क्षेत्रों में स्वगणना के लिए विशेष व्यवस्था होगी। इसको लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। बेघर व लावारिसों की जनगणना चार जनवरी 2027 की शाम छह बजे से लेकर पांच जनवरी 2027 की शाम छह बजे के बाद तक की जाएगी।उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना का उद्देश्य कोई भी व्यक्ति गणना से छूटने न पाए। यदि किसी क्षेत्र में प्रगणक नहीं पहुंचते हैं तो हेल्पलाइन नंबर 1855 पर सूचना दें। स्वगणना के दौरान विभिन्न थीम आधारित दिवस भी आयोजित किए जाएंगे। जनगणना के आंकड़े भविष्य की नीतियों एवं विकास योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने पत्रकारों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर भी दिया। प्रेसवार्ता के दौरान मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी (वि/रा) डॉ. प्रशांत कुमार भी मौजूद रहे।