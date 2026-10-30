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Maharajganj News: भगवान श्रीकृष्ण के गूंजे उद्घोष

Fri, 30 Oct 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:26 AM IST
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The artists mesmerized the audience by staging the slaying of Kansa.
फरेंदा। क्षेत्र के निरनाम पश्चिमी के गुदरीपुर में नौ दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। जिसमें मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने रास लीला का मंचन किया जा रहा है। बृहस्पतिवार को कंस वध का मंचन हुआ तो श्रृकष्ण के उद्घोष गूंजने लगे।
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कलाकारों ने कंस वध का मंचन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कंस का वध होते ही पंडाल श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान दर्शकों ने कलाकारों पर पुष्प वर्षा की। कलाकारों ने मंचन में दिखाया कि अत्याचारी कंस अपने राजमहल में सिंहासन पर बैठकर श्रीकृष्ण की हत्या करने की योजना बनाता है। वह अपने सेनापति अक्रूर जी को गोकुल भेजकर श्रीकृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवा लेता है और उन्हें मरवाने का षड़यंत्र रचता है।
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