Maharajganj News: बाइक से ले जा रहा था नेपाली शराब, पुलिस ने दबोचा

विज्ञापन



आरोपी की पहचान दुर्गेश निवासी राजमंदिर कला के रूप में हुई। थानाध्यक्ष आलोक सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।

कोल्हुई। बुधवार शाम को भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम कास्त खैरा के पास एक युवक को पकड़ लिया। उसके पास से 30 शीशी नेपाली शराब और तस्करी में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई।