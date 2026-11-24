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जानकारी के अनुसार, 11 जुलाई 2026 को विदेशी नागरिक जार्डन को गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। इसके बाद मामले की न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ी। हालांकि, एक अन्य मामले में जार्डन को तिहाड़ जेल स्थानांतरित किए जाने के बाद उसकी पेशी और गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा रही है।सोमवार को निर्धारित समय पर न्यायालय ने तिहाड़ जेल से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सर्वर में तकनीकी खराबी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकी। इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई के लिए चार दिसंबर की तिथि तय कर दी।