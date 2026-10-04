Maharajganj News: हाईटेंशन तार की चपेट में आने से किशोर की मौत

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आंधी-बारिश आने के बाद टूटकर गिर गया था केबलमहराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत देवीपुर निवासी 15 वर्षीय सुधीर वर्मा करंट लगने से शनिवार को बुरी तरह से घायल हो गया। आनन-फानन परिजन उसे पीएचसी ले गए। जहां चिकित्सकों ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृत किशोर कक्षा नौ में मुजुरी स्थित एक विद्यालय का छात्र था। वह तीन बहनों में इकलौता बेटा था।मिली जानकारी के अनुसार, देवीपुर के बनियवटा टोला निवासी महेंद्र का पुत्र सुधीर शनिवार को दो बजे गांव में सचिवालय के पास किसी काम से गया था। पिछले दिनों आई आंधी-बारिश में वहां लगे केबल व पोल टूट कर गिर गया है। उसी में उतरे करंट के चपेट में आने से गिर कर तड़पने लगा। मौजूद लोगों ने उसे आनन-फानन में पीएचसी लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। ले जाते समय उसकी रास्ते में मौत हो गई।मृतक के पिता हलवाई का काम करते हैं। वह मां-बाप का इकलौता पुत्र था। उसकी तीन बहनें साधना, सुमन और शालू हैं। जिनमें वह तीसरे नंबर का था। घटना से मां मंजू सहित सभी परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में एसओ कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।वहीं विद्युत विभाग मुजुरी के अवर अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि आंधी गिरे एलटी केबल पोल से नहीं बल्कि यह घटना गांव के एक व्यक्ति के केबल के कारण घटी है। वह अवैध केबल सरकारी एलटी से खींचकर ले जा रहा था। उसी के चपेट में बालक आ गया और यह घटना हो गई। मामले की सूचना संबंधित थाने और उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।