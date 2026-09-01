Maharajganj News: निरीक्षण में बाली इंटर कॉलेज में सात दिन से लापता मिले शिक्षक, मांगा स्पष्टीकरण

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निरीक्षण के दौरान संवाद, मार्गदर्शन एवं अनुप्रेरण कार्यक्रम के आयोजन के बावजूद विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की तुलना में कक्षाओं में बेहद कम छात्र दिखे। इस पर डीआईओएस ने नाराजगी जताते हुए व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए। वहीं निरीक्षण में विद्यालय के शिक्षक तेज बहादुर पाल लगातार सात दिनों तक बिना सूचना अनुपस्थित मिले। अरविंद दो दिन से बिना सूचना विद्यालय नहीं आ रहे थे। राजेश कुमार पांडेय आठ दिन से अवकाश पर रहे लेकिन उनके अवकाश का प्रकार स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं था। शत्रुघ्न सिंह, आद्या प्रसाद और कार्तिकेश कुमार सिंह के एक-एक दिन की छुट्टी का विवरण भी पंजिका में स्पष्ट नहीं मिला। विजय एक दिन बिना सूचना अनुपस्थित पाए गए।जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यालय प्रशासन को सभी कमियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तीन दिन के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने और संबंधित शिक्षकों से स्पष्टीकरण लेने को कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर वेतन बाधित करने की कार्रवाई की जा सकती है।