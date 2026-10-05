Maharajganj News: सुभासपा कार्यकर्ताओं ने संगठन मजबूती और चुनावी तैयारियों पर किया मंथन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:17 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:17 AM IST
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महराजगंज। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित लोहिया पार्क में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इसमें संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की समस्याओं के समाधान और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से आपसी समन्वय बनाए रखते हुए संगठन के विस्तार में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
बैठक को संबोधित करते हुए सुभासपा के प्रदेश महासचिव प्रकोष्ठ के शैलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद और आपसी समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता विभिन्न कारणों से नाराज चल रहे थे। बैठक में उनकी समस्याओं और नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। पार्टी को जिले में एक विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया।
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इस दौरान अखिल आनंद शर्मा, राहुल राजभर, जोगिंदर राजभर, उर्मिला राजभर, विश्वकर्मा राजभर, भारत राजभर, जगदेव राजभर, रूपमणि, मंजू यादव, सुभाष चंद्र और राघवेंद्र यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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बैठक को संबोधित करते हुए सुभासपा के प्रदेश महासचिव प्रकोष्ठ के शैलेश कुमार गुप्ता ने कहा कि किसी भी संगठन की मजबूती के लिए कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर संवाद और आपसी समन्वय जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ कार्यकर्ता विभिन्न कारणों से नाराज चल रहे थे। बैठक में उनकी समस्याओं और नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया गया।
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उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। पार्टी को जिले में एक विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाना चाहिए। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ने पर जोर दिया।
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इस दौरान अखिल आनंद शर्मा, राहुल राजभर, जोगिंदर राजभर, उर्मिला राजभर, विश्वकर्मा राजभर, भारत राजभर, जगदेव राजभर, रूपमणि, मंजू यादव, सुभाष चंद्र और राघवेंद्र यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।