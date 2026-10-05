Maharajganj News: दो करोड़ से सुधर रही परतावल-मंसूरगंज की छह किमी सड़क, राह होगी आसान

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विभागीय अधिकारियों की निगरानी में चल रहा मरम्मत कार्य इसी सप्ताह पूरा होने की उम्मीद है। इससे लोगों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही उन्हें बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति पर विभागीय अधिकारी नजर रख रहे हैं। निर्धारित समय में काम पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लोगों को जल्द राहत मिल सके।यह मार्ग आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन एक हजार से अधिक राहगीर और विद्यार्थी इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। सड़क खराब होने के कारण लोगों को लंबे समय से परेशानी उठानी पड़ रही है।क्षेत्र के सुनील, रमेश, राजीव और जितेंद्र ने बताया कि जगह-जगह गड्ढे और उखड़ी सड़क के चलते वाहन चालकों को संभलकर चलना पड़ता है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। मरम्मत होने से कम समय में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।बोले अधिकारीमरम्मत कार्य चल रहा है। इसके एक सप्ताह के अंदर पूरा होने की उम्मीद है। अधिकारियों की निगरानी में यह कार्य कराया जा रहा है। मरम्मत पूरी होने के बाद राहगीरों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी।- कर्ण कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी