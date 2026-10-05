Maharajganj News: 9285 विद्यार्थियों के खातों में पहुंची छात्रवृत्ति की पहली किस्त
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:25 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 02:25 AM IST
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महराजगंज। जनपद में संचालित 278 माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए समाज कल्याण विभाग ने पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति की पहली किस्त जारी कर दी है। पहले चरण में 9285 विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति पहुंची है।
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जिले के माध्यमिक विद्यालयों में करीब 1.17 लाख विद्यार्थियों का नामांकन है। इनमें से 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। विभागीय स्तर पर आवेदनों के सत्यापन के बाद तीन अक्तूबर को पहले चरण में कक्षा नौ से 10 तक के 4227 और कक्षा 11 से 12 तक के 5058 पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी गई है।
पहले चरण में सबसे अधिक लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिला है। शेष आवेदनों की जांच प्रक्रिया जारी है। विभाग के अनुसार, नवंबर में दूसरे और तीसरे चरण में पात्र विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी।
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पात्रता के आधार पर दी गई छात्रवृत्ति
जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक व एससी-एसटी के लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपये तक निर्धारित थी। पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के खातों में राशि भेजी गई है। शेष पात्र विद्यार्थियों को भी जांच पूरी होने के बाद छात्रवृत्ति दी जाएगी।
भेजी गई 2.33 करोड़ की छात्रवृत्ति
समाज कल्याण विभाग के अनुसार, पहले चरण में कुल दो करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक की राशि विद्यार्थियों के खातों में प्रेषित की गई है। कक्षा नौ से 10 में सामान्य वर्ग के 119 विद्यार्थियों को 3.57 लाख, एससी-एसटी के 801 विद्यार्थियों को 11.21 लाख, ओबीसी के 2772 विद्यार्थियों को 90.51 लाख, अल्पसंख्यक वर्ग के 535 विद्यार्थियों को 16.05 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिली है। इसी तरह कक्षा 11 से 12 में सामान्य वर्ग के 32, एससी-एसटी के 539, ओबीसी के 4158 और अल्पसंख्यक वर्ग के 329 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है।
बोले अधिकारीपूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 20 हजार से अधिक आवेदन विभाग की तरफ से मौजूदा शिक्षण सत्र के लिए स्वीकृत किए गए थे। पहले शिफ्ट में 9285 की छात्रवृत्ति प्रेषित होने की रिपोर्ट समाजकल्याण से मिली है।
- आरएन भारती, जिला विद्यालय निरीक्षक
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जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, जिले के माध्यमिक विद्यालयों में करीब 1.17 लाख विद्यार्थियों का नामांकन है। इनमें से 20 हजार से अधिक विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। विभागीय स्तर पर आवेदनों के सत्यापन के बाद तीन अक्तूबर को पहले चरण में कक्षा नौ से 10 तक के 4227 और कक्षा 11 से 12 तक के 5058 पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि भेजी गई है।
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पहले चरण में सबसे अधिक लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मिला है। शेष आवेदनों की जांच प्रक्रिया जारी है। विभाग के अनुसार, नवंबर में दूसरे और तीसरे चरण में पात्र विद्यार्थियों के खातों में छात्रवृत्ति की राशि भेजी जाएगी।
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पात्रता के आधार पर दी गई छात्रवृत्ति
जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय दो लाख रुपये तक व एससी-एसटी के लिए आय सीमा 2.50 लाख रुपये तक निर्धारित थी। पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के खातों में राशि भेजी गई है। शेष पात्र विद्यार्थियों को भी जांच पूरी होने के बाद छात्रवृत्ति दी जाएगी।
भेजी गई 2.33 करोड़ की छात्रवृत्ति
समाज कल्याण विभाग के अनुसार, पहले चरण में कुल दो करोड़ 33 लाख रुपये से अधिक की राशि विद्यार्थियों के खातों में प्रेषित की गई है। कक्षा नौ से 10 में सामान्य वर्ग के 119 विद्यार्थियों को 3.57 लाख, एससी-एसटी के 801 विद्यार्थियों को 11.21 लाख, ओबीसी के 2772 विद्यार्थियों को 90.51 लाख, अल्पसंख्यक वर्ग के 535 विद्यार्थियों को 16.05 लाख रुपये की छात्रवृत्ति मिली है। इसी तरह कक्षा 11 से 12 में सामान्य वर्ग के 32, एससी-एसटी के 539, ओबीसी के 4158 और अल्पसंख्यक वर्ग के 329 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गई है।
बोले अधिकारीपूर्व दशम व दशमोत्तर छात्रवृत्ति के लिए 20 हजार से अधिक आवेदन विभाग की तरफ से मौजूदा शिक्षण सत्र के लिए स्वीकृत किए गए थे। पहले शिफ्ट में 9285 की छात्रवृत्ति प्रेषित होने की रिपोर्ट समाजकल्याण से मिली है।
- आरएन भारती, जिला विद्यालय निरीक्षक