Maharajganj News: त्रिमुहानी पुल से छात्र ने लगाई छलांग, लापता
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:21 AM IST
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फरेंदा। महराजगंज मार्ग स्थित त्रिमुहानी पुल से सोमवार दोपहर एक छात्र ने छलांग लगा दी। छात्र को पुल से कूदते देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर परिजन, फरेंदा और सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुल पर छात्र की साइकिल और स्कूल बैग बरामद हुआ है। छात्र की तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है लेकिन देर शाम तक उसका पता नहीं चल सका था।
सदर कोतवाली क्षेत्र के लखरहिया गांव निवासी हिमांशु यादव (14) खुटहा स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा सात का छात्र है। परिजन के अनुसार, सोमवार को वह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। इसी दौरान त्रिमुहानी पुल से उसके छलांग लगाने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही परिजन और विद्यालय के शिक्षक मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने भी पहुंचकर छात्र की तलाश शुरू की।
पुलिस ने आसपास के इलाके में काफी देर तक छानबीन की लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। नदी में भी उसकी तलाश की जा रही है। छात्र ने पुल से छलांग क्यों लगाई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि छात्र की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। छात्र के पुल से छलांग लगाने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के लखरहिया गांव निवासी हिमांशु यादव (14) खुटहा स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा सात का छात्र है। परिजन के अनुसार, सोमवार को वह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। इसी दौरान त्रिमुहानी पुल से उसके छलांग लगाने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही परिजन और विद्यालय के शिक्षक मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने भी पहुंचकर छात्र की तलाश शुरू की।
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पुलिस ने आसपास के इलाके में काफी देर तक छानबीन की लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। नदी में भी उसकी तलाश की जा रही है। छात्र ने पुल से छलांग क्यों लगाई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि छात्र की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। छात्र के पुल से छलांग लगाने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।
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