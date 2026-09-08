Maharajganj News: त्रिमुहानी पुल से छात्र ने लगाई छलांग, लापता

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सदर कोतवाली क्षेत्र के लखरहिया गांव निवासी हिमांशु यादव (14) खुटहा स्थित एक निजी विद्यालय में कक्षा सात का छात्र है। परिजन के अनुसार, सोमवार को वह घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। इसी दौरान त्रिमुहानी पुल से उसके छलांग लगाने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही परिजन और विद्यालय के शिक्षक मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने भी पहुंचकर छात्र की तलाश शुरू की।पुलिस ने आसपास के इलाके में काफी देर तक छानबीन की लेकिन छात्र का कोई सुराग नहीं मिला। नदी में भी उसकी तलाश की जा रही है। छात्र ने पुल से छलांग क्यों लगाई, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सदर कोतवाल निर्भय सिंह ने बताया कि छात्र की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है। छात्र के पुल से छलांग लगाने के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।