Maharajganj News: दुपट्टे से फंदा लगा कर किशोरी ने दे दी जान

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जानकारी के अनुसार सोमवार को तीन बजे एक 15 वर्षीय युवती का शव घर के अंदर दुपट्टे से लटका हुआ मिला। इसकी जानकारी जब घर वालों को हुई तो उन्होंने शाम के तीन बजे स्थानीय थाने पर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी का शव घर के अंदर दुपट्टे से लटका हुआ पाया। काफी छानबीन के बावजूद भी पुलिस को आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल सका। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य संकलन कर शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।थाना प्रभारी अखिलेश वर्मा ने बताया कि पंचनामा बनवाकर शव को कब्जे में ले लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।