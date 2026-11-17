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बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला मंत्री एवं ब्लॉक अध्यक्ष सतेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि शिक्षक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और एकजुट रहें। एकजुटता से ही मांगों को मजबूती के साथ उठाया जा सकता है। तहसील प्रभारी निचलौल नवीन शुक्ल ने प्रत्येक शिक्षक से व्यक्तिगत संपर्क कर धरने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। प्रस्तावित धरना पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक चलेगा। विज्ञापन

संचालन ब्लॉक मंत्री धीरज शाही ने किया। बैठक में अजय पांडेय, संजय कुमार, मनोज आर्य, मदन यादव, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अंशु अग्रवाल, पूनम प्रभा सोनी, मो. इब्राहिम, अरुणेंद्र पाठक आदि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला मंत्री एवं ब्लॉक अध्यक्ष सतेंद्र कुमार मिश्र ने कहा कि शिक्षक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक और एकजुट रहें। एकजुटता से ही मांगों को मजबूती के साथ उठाया जा सकता है। तहसील प्रभारी निचलौल नवीन शुक्ल ने प्रत्येक शिक्षक से व्यक्तिगत संपर्क कर धरने में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कराने पर जोर दिया। प्रस्तावित धरना पूर्वाह्न 11 से अपराह्न तीन बजे तक चलेगा।संचालन ब्लॉक मंत्री धीरज शाही ने किया। बैठक में अजय पांडेय, संजय कुमार, मनोज आर्य, मदन यादव, सुरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अंशु अग्रवाल, पूनम प्रभा सोनी, मो. इब्राहिम, अरुणेंद्र पाठक आदि मौजूद रहे।

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चिउटहां। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की सिसवा ब्लॉक इकाई की ओर से 18 नवंबर को बीएसए कार्यालय पर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए सोमवार को ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में शिक्षकों की 12 सूत्री मांगों पर चर्चा की गई। धरने में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया गया।