Maharajganj News: सीमा सुरक्षा के साथ आपदा में समर्पण भाव मदद कर रहे एसएसबी के जवान
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:07 AM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:07 AM IST
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एसएसबी 22 वीं बटालियन के जवान कर रहे आपदा में सहयोग
महराजगंज। नेपाल की खुली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का संभाल रहे एसएसबी के जवान बाढ़ की आपदा में समर्पण के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। निचलौल तहसील क्षेत्र में प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य में एसएसबी के 30 जवान तैनात हैं।
एसएसबी 22वीं बटालियन ठूठीबारी से लेकर झुलनीपुर गंडक परिक्षेत्र तक सुरक्षा जिम्मा संभाल रही है। बाढ़ के हालात में नेपाल खुली सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद रहने वाले एसएसबी के जवान राहत व बचाव कार्य में एनडीआरएफ व प्रशासन की मदद कर रहे हैं।
नेपाल की तरफ से गंडक में बहकर आने वाले शव को सम्मान पूर्वक निकालना हो अथवा लोगों को सुरक्षित निकालने और बाढ़ पीड़ितों के जरूरत की सामग्री पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आपदा राहत के इस कार्य में सभी सहयोग दे सकें इसके लिए बटालियन ने आपसी समन्वय से समय का निर्धारण किया है। एसएसबी की एक बीओपी आठ घंटे की ड्यूटी कर रही है।
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वर्जन
एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ मानवीय उत्थान कार्यों को भी ड्यूटी का हिस्सा मानती है। सीमा पर रहने के कारण हमारे रिश्ते नेपाल से भी हैं। आपदा की इस विषम परिस्थितियों में हमारे जवान आगे बढ़कर राहत व बचाव करते हुए रिश्ते मजबूत कर रहे हैं।
-शक्ति सिंह ठाकुर, कमांडेंट 22 वी वाहिनी, महराजगंज।
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महराजगंज। नेपाल की खुली सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था का संभाल रहे एसएसबी के जवान बाढ़ की आपदा में समर्पण के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। निचलौल तहसील क्षेत्र में प्रभावी राहत एवं बचाव कार्य में एसएसबी के 30 जवान तैनात हैं।
एसएसबी 22वीं बटालियन ठूठीबारी से लेकर झुलनीपुर गंडक परिक्षेत्र तक सुरक्षा जिम्मा संभाल रही है। बाढ़ के हालात में नेपाल खुली सीमा की सुरक्षा में मुस्तैद रहने वाले एसएसबी के जवान राहत व बचाव कार्य में एनडीआरएफ व प्रशासन की मदद कर रहे हैं।
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नेपाल की तरफ से गंडक में बहकर आने वाले शव को सम्मान पूर्वक निकालना हो अथवा लोगों को सुरक्षित निकालने और बाढ़ पीड़ितों के जरूरत की सामग्री पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। आपदा राहत के इस कार्य में सभी सहयोग दे सकें इसके लिए बटालियन ने आपसी समन्वय से समय का निर्धारण किया है। एसएसबी की एक बीओपी आठ घंटे की ड्यूटी कर रही है।
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एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ मानवीय उत्थान कार्यों को भी ड्यूटी का हिस्सा मानती है। सीमा पर रहने के कारण हमारे रिश्ते नेपाल से भी हैं। आपदा की इस विषम परिस्थितियों में हमारे जवान आगे बढ़कर राहत व बचाव करते हुए रिश्ते मजबूत कर रहे हैं।
-शक्ति सिंह ठाकुर, कमांडेंट 22 वी वाहिनी, महराजगंज।