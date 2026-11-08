महराजगंज: खनुआ बॉर्डर पर एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

बताया जा रहा है कि करीब ढाई महीने पहले मंजीत के बड़े भाई की मौत हो गई थी। वह तीन अक्तूबर को छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आए थे। परिजनों और परिचितों के अनुसार, भाई की मौत के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। हालांकि, घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

घटना की सूचना पर एसएसबी के डीआईजी दीपक बरनवाल और डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने विभागीय स्तर पर जांच-पड़ताल की। वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवां बसंत सिंह और सोनौली थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ल भी घटनास्थल पर पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया पूरी कराई।