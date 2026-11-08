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महराजगंज: खनुआ बॉर्डर पर एसएसबी जवान ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, मौके पर मौत

Sun, 08 Nov 2026 11:04 AM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Sun, 08 Nov 2026 11:04 AM IST
सार

घटना की सूचना पर एसएसबी के डीआईजी दीपक बरनवाल और डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने विभागीय स्तर पर जांच-पड़ताल की। वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवां बसंत सिंह और सोनौली थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ल भी घटनास्थल पर पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया पूरी कराई।

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SSB Jawan Shoots Himself with Service Rifle on Duty at Khanuwa Border in Maharajganj Dies
मृतक जवान मंजीत कुमार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 66वीं वाहिनी के बीओपी खनुआ में एक जवान की गोली लगने से मौत हो गई। जवान ने ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना की सूचना मिलते ही एसएसबी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, बिहार के औरंगाबाद निवासी मंजीत कुमार (33) एसएसबी की 66वीं वाहिनी के बीओपी खनुआ में तैनात थे। मंगलवार देर रात करीब 1:40 बजे ड्यूटी के दौरान उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली। घटना के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जवान के परिजनों को सूचना दी।

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ढाई महीने पहले मंजीत के बड़े भाई की हुई थी मौत

बताया जा रहा है कि करीब ढाई महीने पहले मंजीत के बड़े भाई की मौत हो गई थी। वह तीन अक्तूबर को छुट्टी से लौटकर ड्यूटी पर आए थे। परिजनों और परिचितों के अनुसार, भाई की मौत के बाद से वह मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे। हालांकि, घटना के कारणों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

घटना की सूचना पर एसएसबी के डीआईजी दीपक बरनवाल और डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने विभागीय स्तर पर जांच-पड़ताल की। वहीं, पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवां बसंत सिंह और सोनौली थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ल भी घटनास्थल पर पहुंचे और कानूनी प्रक्रिया पूरी कराई।

 

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पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवां बसंत सिंह ने बताया कि बीओपी खनुआ में तैनात मंजीत कुमार की गोली लगने से मौत की सूचना मिली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है।
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