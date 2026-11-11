Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   SP Shakti Mohan Awasthi inaugurated the inter-district police cricket tournament for the Gorakhpur zone.

Maharajganj News: संतकबीरनगर और बस्ती का जीत से आगाज

Wed, 11 Nov 2026 02:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:06 AM IST
विज्ञापन
SP Shakti Mohan Awasthi inaugurated the inter-district police cricket tournament for the Gorakhpur zone.
महराजगंज। छत्रपति शाहूजी महाराज स्पोर्ट्स स्टेडियम में गोरखपुर जोन की वार्षिक अंतरजनपदीय पुलिस क्रिकेट प्रतियोगिता का मंगलवार को शुभारंभ हो गया। पहले दिन संतकबीरनगर और बस्ती ने जीत से आगाज किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का पहला मुकाबला बहराइच और संतकबीरनगर की टीमों के बीच खेला गया। संतकबीरनगर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 129 रन बनाए। जवाब में उतरी बहराइच की टीम 118 रन पर ही सिमट गई। इस तरह संतकबीरनगर ने 11 रन से मैच जीत लिया। संतकबीरनगर के खिलाड़ी ज्ञानेंद्र को शानदार गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने तीन ओवर में 20 रन देकर चार विकेट हासिल किए।
विज्ञापन

दूसरा मुकाबला बस्ती और देवरिया की टीमों के बीच खेला गया। बस्ती ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 127 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी देवरिया की टीम 119 रन पर ऑलआउट हो गई। इस तरह बस्ती ने आठ रन से मुकाबला अपने नाम कर लिया। बस्ती के खिलाड़ी आशुतोष को बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 25 गेंदों पर 48 रन की आकर्षक पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इससे पहले, पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने गुब्बारे आकाश में छोड़कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम में एएसपी सिद्धार्थ ने एसपी का स्वागत किया। इसके बाद एसपी ने प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही विभिन्न जनपदों की पुलिस टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल भावना, अनुशासन और टीम भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही क्रिकेट मैदान और पिच का निरीक्षण कर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

एसपी ने कहा कि खेल पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेलों से अनुशासन, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और आपसी समन्वय की भावना विकसित होती है। इस तरह की प्रतियोगिताओं से अलग-अलग जनपदों के पुलिसकर्मियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ एक-दूसरे से परिचित होने और आपसी सौहार्द मजबूत करने का अवसर मिलता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed