Maharajganj News: सीमा की पगडंडी पर लावारिस 62 पीस लेडीज सूट बरामद

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पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि सोनौली थानाध्यक्ष विशाल कुमार शुक्ला की अगुवाई में पुलिस के जवान गश्त पर थे। इसी दौरान शेख फरेंदा गांव के पास सीमा की पगडंडी के निकट लावारिस हालत में 62 पीस लेडीज सूट मिला, जिसे अग्रिम कार्रवाई के लिए नौतनवा कस्टम को सौप दिया गया है।

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खनुआ। सोनौली पुलिस ने थाना क्षेत्र के शेख फरेंदा गांव के पास बृहस्पतिवार को लावारिस हालत में 62 पीस लेडीज सूट बरामद कर अग्रिम कार्रवाई के लिए नौतनवा कस्टम को सौंप दिया है।