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Maharajganj News: ब्रिटिश नागरिक जार्डन मामले की आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई

Fri, 09 Oct 2026 03:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 03:01 AM IST
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Jordan, arrested at the Sonauli border, has been charged with fraud under the Immigration and Foreigners Act 2025.
महराजगंज। ब्रिटिश नागरिक जार्डन के मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में सुनवाई होगी। तिहाड़ जेल से ही उसकी पेशी होगी।
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11 जुलाई को सोनौली सीमा से गिरफ्तार किए गए जार्डन पर आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025 के साथ धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। जार्डन बिना वीजा पासपोर्ट भारतीय सीमा से नेपाल जाते समय दबोचा गया था। सोनौली कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में वह पहले महराजगंज जिला कारागार में रखा गया था लेकिन फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से से गोरखपुर जेल भज दिया गया था।

15 सितंबर से जार्डन को गोरखपुर से दिल्ली पुलिस की नोटिस पर जेल प्रशासन दिल्ली ले गई थी। दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने उसे 15 सितंबर को एयरपोर्ट से फरारी के मामले में तिहाड़ भेजा है। तिहाड़ जाने के बाद पिछली सुनवाई तारीख पर उसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने वीसी से प्रस्तुत करने की सहमति दी थी। न्यायाधीश के अवकाश पर होने के चलते सुनवाई टाल कर तिथि 9 अक्तूबर रखी गई। जार्डन के अधिवक्ता ने तिहाड़ जेल प्रशासन से संपर्क कर उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में प्रस्तुत करने को कहा है।
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