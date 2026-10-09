Maharajganj News: रियाद में मरे युवक का लाया गया शव

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जानकारी के अनुसार राम आशीष पासवान ढाई वर्ष पूर्व रियाद के (अलखर्ज नजान) में कमाने गए थे। इनके दो बेटा और एक बेटी जिसमें बेटी की शादी कर दिए थे बड़े बेटे की तीन साल पूर्व मृत्यु हो चुकी हैं। छोटे बेटे की शादी के लिए तीन नवंबर को घर वापसी का फ्लाइट टिकट था। बेटे की शादी 30 नवंबर को होनी है।बताया जा रहा है कि 25 सितंबर की सुबह आशीष ने अपने परिवार वालों से बातचीत की थी। उसके दो घंटे बाद वहां से फोन आया कि राम आशीष पासवान की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। मृत्यु के 15वें दिन बृहस्पतिवार सुबह लौंगहिया टोला पर शव लाया गया। जहां पर इकट्ठा हुए टोलावासी और रिश्तेदार गम में डूब गए। ताबूत खोलते ही पत्नी बिंद्रावती शव से लिपटकर बेहोश हो गई। बेटा ललन जमीन पर गिर पड़ा। माता-पिता पागल जैसे हो गए। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ में हर आंख नम थी। रियाद से शव बुधवार को 11.30 बजे दिन में लखनऊ पहुंचा । जहां 2:00 बजे करीब शव को परिजन को सौंप दिया गया। बृहस्पतिवार सुबह शव के घर पहुंचते ही पूरा माहौल गमगीन हो गया। बूढ़े पिता छोटेलाल पासवान ने कांपते हाथों से बेटे को मुखाग्नि दी।