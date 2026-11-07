Maharajganj News: श्रीराम ने तोड़ा शिव धनुष, सीता ने पहनाई वरमाला

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मंचन के दौरान दिखाया गया कि जनकपुर पहुंचने के बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम और लक्ष्मण पुष्प वाटिका में फूल लेने जाते हैं। इसी दौरान माता सीता भी अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए वहां पहुंचती हैं। पुष्प वाटिका में राम और सीता की नजरें मिलती हैं। इसके बाद माता सीता मां गौरी से श्रीराम को पति रूप में पाने का आशीर्वाद मांगती हैं।अगले प्रसंग में जनक दरबार में सीता स्वयंवर का आयोजन दिखाया गया। इसमें देश-विदेश के राजा शामिल होते हैं। शिव धनुष उठाने को लेकर रावण और बाणासुर के बीच भी संवाद होता है। दोनों के लौटने के बाद अन्य राजा भी धनुष उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाता।राजा जनक की चिंता और निराशा देखकर लक्ष्मण आक्रोशित हो जाते हैं। वह कहते हैं कि उनके बड़े भाई श्रीराम सभा में मौजूद हैं। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिलने पर श्रीराम धनुष के पास पहुंचते हैं और एक हाथ से उसे उठा लेते हैं। जैसे ही वह प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, जोरदार टंकार के साथ धनुष टूट जाता है। इसके बाद माता सीता श्रीराम के गले में वरमाला डालती हैं। इस तरह स्वयंवर का प्रसंग संपन्न होता है।