Maharajganj News: कंपोजिट विद्यालय का ताला तोड़ समान उठा ले गए चोर

विज्ञापन

प्रधानाध्यापक के अनुसार, चोर रसोईघर से पांच बोरा गेहूं, पांच बोरा चावल, एक डेग, 150 स्टील की थालियां, 50 गिलास, दो बाल्टी, तीन करछुल और तीन कटोरे समेत अन्य सामान उठा ले गए। चोरी के कारण विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में भी परेशानी हो रही है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और प्रधानाध्यापक से पूछताछ की। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए चौकी ले जाया गया। हालांकि, प्रधानाध्यापक ने बाद में मामला खत्म होने की बात कही। इससे घटना को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि उन्हें अभी घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं मिली है।