Maharajganj News: चार साल बाद बनकर तैयार हुआ बलिया नाला पुल, अगले माह उद्घाटन

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नगर पालिका की ओर से राज्य वित्त आयोग की धनराशि से करीब 40 लाख रुपये की लागत से इसका निर्माण कराया गया है। नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. पुष्पलता मंगल ने बताया इसके शुरू होने से करीब 10 हजार की आबादी को आवागमन में सुविधा मिलेगी।दरअसल, वर्ष 2021-22 में बलिया नाला पर पुल निर्माण का कार्य शुरू कराया गया था लेकिन धनराशि के अभाव में काम बीच में ही रुक गया था। इस दौरान पुल के केवल पिलर ही खड़े हो सके थे। लंबे समय तक निर्माण कार्य अधूरा रहने से अमरुतिया और सक्सेना नगर के लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ रही थी। लोगों को दूसरे रास्तों का सहारा लेना पड़ता था। बाद में नगर पालिका की ओर से राज्य वित्त आयोग से बजट की व्यवस्था कर अधूरे निर्माण को पूरा कराया गया।सक्सेना नगर निवासी प्रभात सक्सेना, वरुण, विक्की ने बताया कि पुल कई वर्षों से अधूरा पड़ा था। इसके कारण लोगों को आने-जाने में काफी परेशानी होती थी। अब पुल का निर्माण पूरा होने से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, अमरुतिया वार्ड निवासी मनीष, संतोष, विजय ने बताया कि पुल बनने से अमरुतिया, सक्सेना नगर समेत आसपास के अन्य वार्डों के लोगों को भी सुविधा होगी। इससे आवागमन का रास्ता आसान हो जाएगा।