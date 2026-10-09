Maharajganj News: नगर पालिका अध्यक्ष ने किया पुल निर्माण का निरीक्षण, परखी गुणवत्ता
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:52 AM IST
Updated Fri, 09 Oct 2026 02:52 AM IST
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महराजगंज। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष पुष्पलता मंगल ने बृहस्पतिवार को नगर क्षेत्र में चल रहे पुल निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने आजाद नगर, फरेंदा रोड और सक्सेना नगर सामुदायिक अस्पताल के पास के कार्यों का जायजा लिया।
अध्यक्ष ने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही, कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान वेंडिंग जोन में पूर्व सभासद बंटी यादव की दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसकी सूचना अध्यक्ष को मिली। पुष्पलता मंगल तत्काल मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के बाद बिजली की आपूर्ति बंद कराई। इससे किसी भी संभावित अनहोनी को टाला जा सका। उन्होंने दुकानदारों और आसपास मौजूद लोगों से विद्युत उपकरणों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की अपील की। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।
विकास कार्यों पर निगरानी
पुष्पलता मंगल ने कहा कि नगर क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी है। उनकी समयबद्धता पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जनसुरक्षा, विकास कार्य और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना नगर पालिका की प्रमुख प्राथमिकता है। इस दौरान रोहन सिंह, आरिफ खान, संदीप सहानी और शिव मंगल सहित वार्ड के कई लोग उपस्थित थे।
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अध्यक्ष ने निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही, कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान वेंडिंग जोन में पूर्व सभासद बंटी यादव की दुकान में शॉर्ट सर्किट हुआ। इसकी सूचना अध्यक्ष को मिली। पुष्पलता मंगल तत्काल मौके पर पहुंची। उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के बाद बिजली की आपूर्ति बंद कराई। इससे किसी भी संभावित अनहोनी को टाला जा सका। उन्होंने दुकानदारों और आसपास मौजूद लोगों से विद्युत उपकरणों का सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करने की अपील की। सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।
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विकास कार्यों पर निगरानी
पुष्पलता मंगल ने कहा कि नगर क्षेत्र में चल रहे सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर निगरानी है। उनकी समयबद्धता पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि जनसुरक्षा, विकास कार्य और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना नगर पालिका की प्रमुख प्राथमिकता है। इस दौरान रोहन सिंह, आरिफ खान, संदीप सहानी और शिव मंगल सहित वार्ड के कई लोग उपस्थित थे।
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