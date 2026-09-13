Maharajganj News: राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए जीएसवीएस की पुनीता चयनित

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महराजगंज। माध्यमिक स्तरीय मंडलीय कुश्ती प्रतियोगिता (फ्री स्टाइल) में जीएसवीएस की 11वीं की छात्रा पुनीता का चयन राज्य स्तरीय स्पर्धा के लिए हुआ है।माध्यमिक शिक्षा के जिला क्रीड़ा सचिव अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मंडलीय प्रतियोगिता शुक्रवार देवरिया में संपन्न हुई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता भी देवरिया स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 25 से 29 सितंबर तक आयोजित होगी। इसमें प्रदेश के सभी 18 मंडलों की टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें बालक और बालिका वर्ग के पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।प्रतियोगिता में भारतीय (फ्री-स्टाइल) और ग्रीको-रोमन स्टाइल में मुकाबले खेले जाएंगे। स्पर्धा को 14, 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग में विभाजित किया गया है। मंडलीय स्पर्धा में चयनित होकर पुनीता ने गोल्ड लाकर महराजगंज का नाम रोशन किया है। विद्यालय प्रधानाचार्य धनंजय सिंह ने बताया कि इस बार स्कूल के विद्यार्थी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पहुंच रहे हैं।माध्यमिक खेल स्पर्धा में इस बार बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। पढ़ाई के साथ खेल में भी माध्यमिक स्कूलों के बच्चे आगे बढ़े विभाग का यही प्रयास है।-प्रदीप कुमार शर्मा, डीआईओएस, महराजगंज।