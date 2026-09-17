Maharajganj News: चंद्रशेखर के काफिले पर हमले के विरोध में प्रदर्शन

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महराजगंज। भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने बुधवार को कलक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चार सूत्री मांगों के समाधान की मांग की। ज्ञापन में बाराबंकी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हुए हमले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की गई।जिलाध्यक्ष अंकित सिंह ने कहा कि 13 सितंबर को गोंडा और अयोध्या में हुई हत्याओं के बाद पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद के काफिले को बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र के बुढ़वल में रोककर पथराव और हमला किया गया। मामले में सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को सुरक्षित कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई। साथ ही चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा का थ्रेट असेसमेंट कर सुरक्षा बढ़ाने की मांग रखी।लखनऊ के ईको गार्डन में धरना दे रहे पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान कराने और उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की मांग भी की गई। 68500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी प्रकरण में पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेश का अनुपालन कराने और प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने की मांग उठाई गई। इस दौरान वाहिद अली, अमिताभ कुमार, रणविजय, संदीप यादव, धर्मराज और सोनू आदि मौजूद रहे।