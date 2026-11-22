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भजन गायक विजय कुमार ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। भक्ति गीतों की धुन पर देर रात तक श्रद्धालु झूमते रहे। जयंती के अवसर पर भक्तों ने केक काटकर बाबा का जन्मोत्सव मनाया व पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की। इस दौरान श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण भी किया गया।पूरे मंदिर परिसर में देर रात तक भक्ति और उत्साह का माहौल बना रहा। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद कुमार चोखानी ने बताया कि मंदिर निर्माण के बाद पहली बार श्याम बाबा की जयंती मनाई गई है। इस दाैरान समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने कहा कि श्याम जयंती से समाज के लोगों ने सहभागिता निभाई।सचिव संजय टिबड़ेवाल ने कहा कि मंदिर में इस तरह के धार्मिक आयोजनों से श्रद्धालुओं को एक साथ जुड़ने और बाबा की भक्ति करने का अवसर मिलता है।इस दौरान अनुज चोखानी, आशीष चोखानी, गोपाल बागला, अभय चोखानी, देव टिबड़ेवाल, अंकित अग्रवाल व किशन टिबड़ेवाल आदि मौजूद रहे।