Maharajganj News: एसएसबी जवान का शव को परिजन को सौंपा

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जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात लगभग 1:40 पर बीओपी खनुआ में तैनात एसएसबी जवान मंजीत कुमार उम्र 33 वर्ष निवासी बिहार के औरंगाबाद ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसकी सूचना एसएसबी के लोग तत्काल अपने डीआईजी दीपक बरनवाल और डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार सिंह को दी थी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि मृतक जवान मंजीत कुमार के परिजन आए थे। शव को उनके सुपुर्द कर दिया गया है। पोस्टमार्टम में आत्महत्या की बात सामने आई है।