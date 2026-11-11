Maharajganj News: एसएसबी जवान का शव को परिजन को सौंपा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:02 AM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:02 AM IST
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खनुआ। सशस्त्र सीमा बल 66वीं वाहिनी के बीओपी खनुआ पर तैनात जवान मंजीत कुमार ने बीते शनिवार की रात गले पर सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उसका शव मंगलवार को परिजन को सौंप दिया गया।
जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात लगभग 1:40 पर बीओपी खनुआ में तैनात एसएसबी जवान मंजीत कुमार उम्र 33 वर्ष निवासी बिहार के औरंगाबाद ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसकी सूचना एसएसबी के लोग तत्काल अपने डीआईजी दीपक बरनवाल और डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार सिंह को दी थी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।
पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि मृतक जवान मंजीत कुमार के परिजन आए थे। शव को उनके सुपुर्द कर दिया गया है। पोस्टमार्टम में आत्महत्या की बात सामने आई है।
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जानकारी के अनुसार, शनिवार की रात लगभग 1:40 पर बीओपी खनुआ में तैनात एसएसबी जवान मंजीत कुमार उम्र 33 वर्ष निवासी बिहार के औरंगाबाद ड्यूटी के दौरान सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इसकी सूचना एसएसबी के लोग तत्काल अपने डीआईजी दीपक बरनवाल और डिप्टी कमांडेंट अमित कुमार सिंह को दी थी। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था।
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पुलिस क्षेत्राधिकारी नौतनवा बसंत सिंह ने बताया कि मृतक जवान मंजीत कुमार के परिजन आए थे। शव को उनके सुपुर्द कर दिया गया है। पोस्टमार्टम में आत्महत्या की बात सामने आई है।
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