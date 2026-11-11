महराजगंज: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा-निचलौल मार्ग पर बुधवार को तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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हादसा कोठीभार थाना क्षेत्र में टैक्सी स्टैंड के पास हुआ। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

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सूचना मिलते ही कोठीभार पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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