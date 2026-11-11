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महराजगंज: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो गंभीर रूप से घायल

Wed, 11 Nov 2026 02:09 PM IST
अनुराग रंजन संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज Published by: अनुराग रंजन Updated Wed, 11 Nov 2026 02:09 PM IST
सार

सूचना मिलते ही कोठीभार पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

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Pickup Truck Hits Bike One Killed and Two Seriously Injured
Accident - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कोठीभार थाना क्षेत्र के सिसवा-निचलौल मार्ग पर बुधवार को तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक सवार तीन लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

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हादसा कोठीभार थाना क्षेत्र में टैक्सी स्टैंड के पास हुआ। पिकअप की टक्कर से बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

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सूचना मिलते ही कोठीभार पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

 

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पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है।
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