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Maharajganj News: मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में मारपीट, सात पर प्राथमिकी दर्ज

Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 02:23 AM IST
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Pharenda police registered an FIR based on the complaints filed by both parties.
फरेंदा। थाना क्षेत्र में रुपये के लेनदेन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद और मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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पहले पक्ष के अमन कुमार निवासी वार्ड नंबर 15 विकास नगर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 21 अक्तूबर को बाजार के सामने नागेंद्र वर्मा, आकाश वर्मा और किशन वर्मा ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोपितों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।
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वहीं दूसरे पक्ष के नरेंद्र वर्मा निवासी वार्ड नंबर 17 लाजपत नगर ने तहरीर में बताया कि उनके पिता दुकान पर थे। रुपये मांगने के लिए संतोष कुमार के पास जाने पर उसकी पत्नी गीता पांडेय गाली-गलौज करने लगी। इसके बाद संतकुमार पांडेय, भीम पांडेय, पिंटू पांडेय और गीता पांडेय ने मारपीट की। आरोप है कि जान बचाकर भागने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस एफआईआर दर्ज किया।
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थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों के कुल सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।
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