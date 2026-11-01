Maharajganj News: मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों में मारपीट, सात पर प्राथमिकी दर्ज

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पहले पक्ष के अमन कुमार निवासी वार्ड नंबर 15 विकास नगर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 21 अक्तूबर को बाजार के सामने नागेंद्र वर्मा, आकाश वर्मा और किशन वर्मा ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित ने आरोपितों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की।वहीं दूसरे पक्ष के नरेंद्र वर्मा निवासी वार्ड नंबर 17 लाजपत नगर ने तहरीर में बताया कि उनके पिता दुकान पर थे। रुपये मांगने के लिए संतोष कुमार के पास जाने पर उसकी पत्नी गीता पांडेय गाली-गलौज करने लगी। इसके बाद संतकुमार पांडेय, भीम पांडेय, पिंटू पांडेय और गीता पांडेय ने मारपीट की। आरोप है कि जान बचाकर भागने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस एफआईआर दर्ज किया।थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने कहा कि दोनों पक्षों के कुल सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।