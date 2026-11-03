फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   People are shopping according to their budget.

Maharajganj News: धनतेरस पर पूजा और सजावटी सामान से सजा बाजार, ग्राहकों की बढ़ी चहल-पहल

Tue, 03 Nov 2026 02:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:14 AM IST
विज्ञापन
People are shopping according to their budget.
महराजगंज। धनतेरस और दिवाली पर्व को लेकर जिले के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। शहर के प्रमुख बाजारों में पूजा-पाठ और घरों की सजावट से जुड़े सामान की दुकानें आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की आवाजाही शुरू हो जा रही है।
विज्ञापन

सदर कोतवाली के पास स्थित दुकानदार बजरंगी पटवा ने बताया कि धनतेरस को लेकर मिट्टी के दीयों की मांग बढ़ी है। उनके यहां मिट्टी के दीये एक से दो रुपये प्रति पीस, मोमबत्ती पांच से 50 रुपये तक और रंग-बिरंगी झालरें 50 से 200 रुपये तक बिक रही हैं। वहीं, लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं की कीमत 50 से 500 रुपये तक है।
विज्ञापन

लोग धनतेरस पर पूजा के लिए मिट्टी के दीये, मोमबत्ती, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, पूजा थाली, कलश और घरों को सजाने के लिए रंग-बिरंगी झालरें, बंदनवार तथा रंगोली की खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहक अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सामान खरीद रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसी तरह सक्सेना चौक पर भी पूजा सामग्री की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। यहां दुकानदार शिव पटवा ने बताया कि पूजा थाली 150 से 250 रुपये, कलश 50 से 400 रुपये और रंगोली 30 से 100 रुपये तक में उपलब्ध है। इसके अलावा घरों और दुकानों को आकर्षक रूप देने के लिए बंदनवार और सजावटी लाइटों की भी खूब खरीदारी हो रही है।

त्योहार को लेकर बाजार में बढ़ी चहल-पहल से छोटे दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि धनतेरस और दिवाली के दिन खरीदारी में और तेजी आएगी। इससे उन्हें अच्छे कारोबार की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed