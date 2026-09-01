Maharajganj News: नगर में आज

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स्काउट को लेकर टीडी कॉलेज घुघली में शिक्षकों का प्रशिक्षण पूर्वाह्न 11 बजे से।

सदर सीएचसी सभागार में टीकाकरण और प्रसव को लेकर आशाओं की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे से।