फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Parents upset over prolonged school closures; lodged a complaint with the ABSA.

Maharajganj News: लगातार स्कूल बंद रहने से अभिभावकों में नाराजगी, एबीएसए से की शिकायत

Sun, 04 Oct 2026 02:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Parents upset over prolonged school closures; lodged a complaint with the ABSA.
डीएम ने बारिश के चलते एक दिन की छुट्टी की थी, स्कूल प्रबंधन पर लगातार स्कूल बंद रखने का आरोप
विज्ञापन



परतावल। नगर पंचायत परतावल स्थित एक निजी स्कूल में लगातार छुट्टी किए जाने का आरोप लगाकर अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। शनिवार को कई अभिभावकों ने खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायती पत्र देकर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बीडीओ को सौंपे पत्र में अभिभावक अजय कुमार शर्मा ने बताया कि उनके दो बच्चे नहर कॉलोनी के सामने वाली गली में स्थित निजी स्कूल में पढ़ते हैं। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने 28 सितंबर से लगातार विद्यालय बंद कर रखा है। अभिभावकों का कहना है कि जिलाधिकारी की ओर से बारिश के कारण एक दिन के लिए विद्यालय बंद रखने का निर्देश दिया गया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इसके बाद भी लगातार छुट्टी कर दी है। आरोप लगाया कि लगातार विद्यालय बंद रहने से बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
विज्ञापन

अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन से छुट्टी के संबंध में जानकारी मांगने पर संतोषजनक जवाब देने की बजाय उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। शिकायती पत्र में अभिभावकों ने विद्यालय को नियमित रूप से संचालित कराने और मामले की जांच कराकर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिकायत करने वालों में अजय शर्मा, ओमप्रकाश यादव, राजमती, विजय गौड़ और रेनू देवी समेत आदि शामिल रहे। वहीं इस बाबत खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार प्रसाद ने बताया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed