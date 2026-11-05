फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Only 30 buses operated from the roadways depot on Wednesday.

Maharajganj News: रैली में गईं रोडवेज की बसें, बाहर से गांव-घर आने वाले झेल रहे दुश्वारी

Thu, 05 Nov 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:46 AM IST
विज्ञापन
Only 30 buses operated from the roadways depot on Wednesday.
महराजगंज। रैली के लिए महराजगंज डिपो की बसें भेजे जाने का खामियाजा बुधवार यात्रियों को भुगतना पड़ा। बाहर से आने वाले लोग घंटों गंतव्य की बस का इंतजार करते रहे, लेकिन बस न आने से उन्हें मजबूरी में प्राइवेट का सहारा लेना पड़ा।
विज्ञापन

दिवाली व छठ जैसे बड़े पर्व पर जब बाहर से लोग गांव-घर आ रहे हैं, तब महराजगंज डिपो की अधिकांश बसें रैली में लगी हुई हैं। बुधवार को रोडवेज परिसर से महज 30 बसों का ही संचालन हो सका। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और फिर मजबूरी में प्राइवेट ऑटो व डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि डिपो से कुल 76 बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर होता है। इनमें से 30 से अधिक बसें रैली के लिए भेज दी गई हैं। बची हुई बसों में से भी कई मेंटेनेंस में हैं। ऐसे में बुधवार को मात्र 30 बसें ही सड़क पर उतर सकीं। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी ही नहीं नौतनवा, निचलौल, सिसवा, ठूठीबारी और फरेंदा जैसे लोकल रूट पर भी रोडवेज की सीमित बसें ही चल सकी।
विज्ञापन

प्राइवेट वाहनों की चांदी
रोडवेज बसें कम होने से प्राइवेट ऑटो, टेंपो और डग्गामार बसों की बुधवार चांदी रही। रोडवेज बस स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड जैसा नजारा दिखा। बाहर से गांव-घर आने वाले इनसे मोलभाव कर गंतव्य की तरफ जाने के लिए मजबूर हुए।
विज्ञापन
विज्ञापन


बोले अधिकारीपरिवहन निगम क्षेत्रीय कार्यालय के निर्देश पर महराजगंज डिपो से बसें रैली में भेजी गई। 30 बस का संचालन बुधवार लोकल रूट पर रहा। लॉन्ग रूट पर बसें नहीं भेजी जा सकी। शुक्रवार से स्थिति ठीक हो सकेगी।
- संजय प्रेमी, एआरएम
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें