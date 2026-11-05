Maharajganj News: रैली में गईं रोडवेज की बसें, बाहर से गांव-घर आने वाले झेल रहे दुश्वारी

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दिवाली व छठ जैसे बड़े पर्व पर जब बाहर से लोग गांव-घर आ रहे हैं, तब महराजगंज डिपो की अधिकांश बसें रैली में लगी हुई हैं। बुधवार को रोडवेज परिसर से महज 30 बसों का ही संचालन हो सका। इससे यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा और फिर मजबूरी में प्राइवेट ऑटो व डग्गामार वाहनों का सहारा लेना पड़ा। बता दें कि डिपो से कुल 76 बसों का संचालन विभिन्न रूटों पर होता है। इनमें से 30 से अधिक बसें रैली के लिए भेज दी गई हैं। बची हुई बसों में से भी कई मेंटेनेंस में हैं। ऐसे में बुधवार को मात्र 30 बसें ही सड़क पर उतर सकीं। गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी ही नहीं नौतनवा, निचलौल, सिसवा, ठूठीबारी और फरेंदा जैसे लोकल रूट पर भी रोडवेज की सीमित बसें ही चल सकी।रोडवेज बसें कम होने से प्राइवेट ऑटो, टेंपो और डग्गामार बसों की बुधवार चांदी रही। रोडवेज बस स्टेशन के बाहर टैक्सी स्टैंड जैसा नजारा दिखा। बाहर से गांव-घर आने वाले इनसे मोलभाव कर गंतव्य की तरफ जाने के लिए मजबूर हुए।