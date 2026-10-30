फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   On Wednesday night, during the seven-day Ramlila festival, a poignant enactment of the 'search for Sita' episode was presented.

Maharajganj News: सीता की खोज में श्रीराम का वियोग देख आंखें हुईं नम

Fri, 30 Oct 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 30 Oct 2026 02:26 AM IST
विज्ञापन
On Wednesday night, during the seven-day Ramlila festival, a poignant enactment of the 'search for Sita' episode was presented.
सिसवा बाजार। स्थानीय जनता विवाह घर में चल रही सात दिवसीय रामलीला महोत्सव में बुधवार की रात सीता खोज प्रसंग का मार्मिक मंचन किया गया। इसमें श्रीराम की व्याकुलता देखकर लोगों की आंखें नम हो गईं।
विज्ञापन

हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में आयोजित रामलीला महोत्सव में स्थानीय कलाकार ही अभिनय कर रहे हैं। मंचन में दिखाया गया कि सीता हरण के बाद व्याकुल श्रीराम-लक्ष्मण वनों में सीता की खोज करते हुए जटायु से मिलते हैं। जटायु से सीता हरण की जानकारी पाकर श्रीराम भावुक हो जाते हैं। इसके बाद शबरी मिलन और ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव से मित्रता की लीला का मंचन हुआ। लीला के मुख्य आकर्षण बजरंग बली हनुमान रहे। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर लंका में प्रवेश किया। अशोक वाटिका में सीता माता की खोज के दृश्य ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed