Maharajganj News: सामान्य प्रसव की संख्या संतोषजनक नहीं, बिफरे सीएमओ

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परतावल। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेंद्र चौधरी ने मंगलवार सुबह करीब सवा नौ बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परतावल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में सामान्य प्रसव की संख्या संतोषजनक नहीं मिलने पर वह बिफर गए। मौके पर मौजूद अधिकारियों को इसकी संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए।सीएमओ ने सबसे पहले महिला विंग का निरीक्षण किया। वॉर्ड में सामान्य प्रसव की संख्या अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सीएमओ ने सीएचसी अधीक्षक को सामान्य प्रसव की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और अनावश्यक रूप से रेफर करने से बचा जाए।इसके बाद सीएमओ ने इमरजेंसी वॉर्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी में तैनात चिकित्सकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि मरीजों को बाहर की दवाएं और जांच न लिखी जाएं। अस्पताल में उपलब्ध दवाओं और जांच सुविधाओं का ही अधिकतम उपयोग करने को कहा। इसके बाद उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर की जांच की और चिकित्सकों व कर्मचारियों को निर्धारित समय पर सीएचसी पहुंचकर ड्यूटी करने की हिदायत दी। निरीक्षण के दौरान अस्पताल परिसर में कुछ स्थानों पर गंदगी मिलने पर सीएमओ ने नाराजगी जताई।इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉ. अनिल जायसवाल मरीजों का उपचार करते मिले। फार्मासिस्ट शशिबिंद मिश्रा, संजीव सिंह, अमित कुमार, वार्ड बॉय प्रभुनाथ व अनिल यादव आदि मौजूद रहे।