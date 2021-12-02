Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Nepal Police seized smuggled goods worth 9.02 lakh and also destroyed firecrackers.

Maharajganj News: नेपाल पुलिस ने 9.02 लाख का तस्करी का सामान पकड़ा, पटाखे भी किए नष्ट

Fri, 06 Nov 2026 01:49 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 01:49 AM IST
विज्ञापन
Nepal Police seized smuggled goods worth 9.02 lakh and also destroyed firecrackers.
ठूठीबारी। भारतीय सीमा क्षेत्र से तस्करी कर नेपाल ले जाए जा रहे करीब 9.02 लाख रुपये मूल्य के सामान को नेपाल पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई के दौरान जब्त किया है। बरामद सामान को आवश्यक कार्रवाई के लिए महेशपुर भंसार (कस्टम) कार्यालय सहित संबंधित निकायों को सौंप दिया गया।
विज्ञापन

पड़ोसी देश नेपाल के नवलपरासी जिले के जिला प्रहरी कार्यालय (बर्दघाट-सुस्ता पश्चिम) और मातहत पुलिस इकाइयों ने चेकिंग के दौरान भारतीय सीमा क्षेत्र से बिना भंसार कराए चोरी-छिपे ले जाया जा रहा सामान पकड़ा। जब्त सामान की कुल कीमत 9,02,810 रुपये आंकी गई है।
विज्ञापन

इसमें 63 हजार रुपये मूल्य के साल की लकड़ी से बने दरवाजे और खिड़कियों के चौखट, दो लाख 30 हजार रुपये के विभिन्न प्रकार के कपड़े, दो लाख 47 हजार रुपये के पटाखे, एक लाख 80 हजार 200 रुपये के 103 जिंदा बॉयलर मुर्गे, एक लाख 13 हजार 600 रुपये का रंगोली का सामान, 32 हजार रुपये के 10 टीन के ड्रम और 10,010 रुपये का किराना सामान शामिल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा ने बताया कि जब्त सामान आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित निकायों को सौंप दिया गया है।

अवैध पटाखे जब्त कर पानी में डुबोकर किए नष्ट
नेपाल के नवलपरासी जिले में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20,020 पीस अवैध पटाखे बरामद किए। पुलिस ने सभी पटाखों को कार्यालय परिसर में पानी में डुबोकर नष्ट कर दिया।

जानकारी के अनुसार, बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिले की मध्यविन्दु नगरपालिका के वार्ड नंबर आठ स्थित चौरंगी में पूर्व-पश्चिम राजमार्ग पर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान वाहनों में छिपाकर भारतीय सीमा क्षेत्र से नेपाल ले जाए जा रहे पटाखे बरामद हुए। जिला प्रहरी कार्यालय के सूचना अधिकारी डीएसपी मदन थापा ने बताया कि जब्त सभी पटाखों को पुलिस कार्यालय परिसर में पानी में डुबोकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed